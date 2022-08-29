بالوثيقة.. زيدان يقدم شكره لمجموعة قضاة خلال تصديهم لمحاصرة المجلس

2022/08/29 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قدم رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الأحد، شكره لمجموعة قضاة خلال تصديهم لمحاصرة المجلس.

وقال إعلام المجلس عبر وثائق تلقتها (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قدم شكره لمجموعة قضاة خلال تصديهم لمحاصرة المجلس".

أدناه نص الوثائق:

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