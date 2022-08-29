2022/08/29 | 01:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ كربلاء يزف البشرى السارة لضحايا قطارة الامام علي !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 6nUOFm4bqtQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ كربلاء يزف البشرى السارة لضحايا قطارة الامام علي !!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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