وزير الخارجية فؤاد حسين يزور إيران

2022/08/29 | 01:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن توجه

الوزير فؤاد حسين، إلى العاصمة

الإيرانية طهران، يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد

الصحاف، في بيان مقتضب إن "الوزير

سيلتقي في طهران بكبار المسؤولين

الإ

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