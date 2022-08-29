نائبة تكشف عن وجود فساد في تعيينات مصفى كربلاء وتدخل جهات سياسية عيّنت قوائم واسماء تابعة لها

2022/08/29 | 01:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت النائبة عن كتلة اشراقة كانون في

كربلاء المقدسة عن وجود شبهات فساد في

تعيينات مصفى كربلاء من خلال تدخل جهات

سياسية وبشكل مخجل و الضغط على الجهات

المعنية وتشغيل قوائم عديدة دون المرور

بالالية المعل

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