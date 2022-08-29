بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على إسبانيول في الليجا

2022/08/29 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع واصل ريال مدريد انتصاراته المثيرة بعدما أسقط إسبانيول في عقر داره (3-1) في الوقت القاتل، خلال مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.أهداف الريال سجلها فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما "ثنائية" في الدقائق 12 و88 و90+10، فيما وقع خوسيلو على هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 44.بهذه النتيجة، حصد الريال العلامة الكاملة بوصوله للنقطة التاسعة، ليتربع على عرش جدول الترتيب، متساويا مع ريال بيتيس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند نقطة واحدة في المركز ال16.

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