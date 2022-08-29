مونديال 2022.. إنفانتينو: الأمن سيكون مشددا للغاية في قطر

2022/08/29 | 01:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري، جاني إنفانتينو، الأحد، في كوستاريكا أن الأمن في مونديال قطر 2022، حيث من المتوقع وجود قرابة مليوني شخص، سيكون "مشددا للغاية" لأن جميع المشجعين سيكونون في مدينة واحدة.

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