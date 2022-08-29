بنزيما يقود ريال مدريد للانتصار على اسبانيول

2022/08/29 | 02:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصل ريال مدريد انتصاراته المثيرة بعدما أسقط إسبانيول في عقر داره بثلاثة أهداف لهدف في الوقت القاتل، اليوم الأحد.وتواجه الفريقان خلال مباراة جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.أهداف الريال سجلها فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما “ثنائية” في الدقائق 12 و88 و90+10، فيما وقع خوسيلو على هدف إسبانيول الوحيد في […]

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