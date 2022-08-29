2022/08/29 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مهاجمون على دراجة نارية صحفييْن بالرصاص، الأحد، في كولومبيا لدى عودتهما من تغطية كرنفال، حسبما قالت الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل صحفييْن بالرصاص في كولومبيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل صحفييْن بالرصاص في كولومبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).