مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في ديترويت الأمريكية

2022/08/29 | 03:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت شرطة ديترويت الأمريكية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع، على يد مسلح أطلق النار بشكل عشوائي على المارّة.وكانت الشرطة تبحث عن مشتبه به بعد ظهر الأحد بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.وحذر رئيس شرطة ديترويت، جيمس وايت، السكان وطالبهم بتوخي الحذر والاتصال برقم 911 إذا كانوا يعرفون هوية أو مكان وجود المشتبه به.وقال وايت: "ما نريد أن نفعله اليوم هو إبعاده عن الشارع".وصرح وايت بأن الشرطة تتبعت جميع عمليات إطلاق النار الأربع إلى سلاح ناري واحد وتعتقد أن هناك مطلق نار واحد.وأفاد بأن المحققين لا يعتقدون أن هناك أي صلة بين الضحايا، مشيرا إلى أن شخصا كان يسير مع كلب وآخر ينتظر حافلة عندما أطلق عليهما الرصاص.وأضاف أن الشرطة اكتشفت امرأة في الأربعينيات من عمرها أصيبت بالرصاص عدة مرات حوالي الساعة 4:45 صباح الأحد.وذكر وايت أنه بينما كان الضباط يحققون في إطلاق النار القاتل، أفاد أحد الشهود بأن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب عدة مرات في مكان قريب.

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