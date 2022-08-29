2022/08/29 | 04:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعالتقى مؤيدو ومعارضو مسودة الدستور الجديد في تشيلي وسط العاصمة سانتياغو، بعدما صبّت تظاهرتان متعارضتان في مكان واحد، حسب وكالة "فرانس برس".ووصلت مسيرة درّاجين يؤيدون إقرار الدستور الجديد الذي سيكون موضع تصويت في الرابع من سبتمبر، إلى ساحة باكويدانو المعروفة باسم "ساحة إيطاليا" والتي تشهد احتجاجات منذ أكتوبر 2019، واصطدمت المسيرة بتظاهرة أخرى نظمها أشخاص يعارضون الدستور الجديد قدموا من قرى على أحصنة وعربات.وعند المستديرة الرئيسية للعاصمة، تبادلت المجموعتان الشتائم وتراشقتا بالحجارة وضُرب بعض الدرّاجين بالعصي.وأظهر شريط فيديو بثته قنوات تلفزيونية محلية عربة تصطدم بالعديد من الدرّاجين وهي تقتحم المسيرة المؤيدة للديمقراطية.وتأتي هذه المواجهة في آخر أيام الحملة التي تسبق استفتاء الرابع من سبتمبر والذي سيُدعى من أجله نحو 20 مليون نسمة في تشيلي للتصويت الإلزامي تأييدا أو رفضا للدستور الجديد.وفي حال رفضت مسودة الدستور الجديد، سيبقى الدستور الحالي الذي تمّت كتابته خلال عهد بينوشيه الاستبدادي (1973-1990) وتم تعديله عشرات المرات بعد العودة إلى النظام الديمقراطي، ساريا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشيلي.. مواجهات بين مؤيدي ومعارضي مسودة الدستور الجديد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشيلي.. مواجهات بين مؤيدي ومعارضي مسودة الدستور الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).