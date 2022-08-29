الشرطة تعتقل مسلحا قتل ثلاثة أشخاص في ديترويت

2022/08/29 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة ديترويت، ليلة الأحد، القبض على رجل يشتبه في أنه أطلق النار على أربعة أشخاص، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، في سلسلة من عمليات إطلاق النار، صباح الأحد، على الجانب الغربي من ديترويت.

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