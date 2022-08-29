مصر.. رجال أعمال يعلقون على قرار رفع الحد الأقصى للسحب من البنوك وإلغاء حدود الإيداع

2022/08/29 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت البنوك المصرية تطبيق قرار البنك المركزي بإلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك.

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