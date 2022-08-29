مانشستر يونايتد يقترب من إعلان صفقة الـ 100 مليون يورو

2022/08/29 | 08:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقترب مانشستر يونايتد، من الإعلان عن صفقة جديدة، لدعم الفريق، في الميركاتو الصيفي الجاري.ودخل مانشستر يونايتد في مفاوضات قوية مع أياكس خلال الفترة الماضية، للتعاقد مع البرازيلي أنتوني، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.وبدأت المفاوضات منذ أسابيع عديدة، ثم توقفت لفترة، قبل أن تعود بإيقاع أسرع بين الناديين.وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه الخاص : "مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع أياكس للتعاقد مع البرازيلي أنتوني بشكل نهائي".وكان رومانو قد أشار في وقت سابق، إلى أن الصفقة ستتم بمبلغ 100 مليون يورو.ويأمل مانشستر يونايتد في تدعيم صفوفه بنجوم مميزين للعودة مجددا للمنافسة على الألقاب.

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