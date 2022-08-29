إسرائيل.. استطلاعات رأي تتوقع عزوف العرب عن المشاركة في الانتخابات

2022/08/29 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت استطلاعات الرأي في إسرائيل إلى أن انخفاض نسبة المشاركة المتوقعة من قبل الناخبين العرب، مما قد يعزز حظوظ بنيامين نتانياهو للعودة للسلطة مجددا.

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