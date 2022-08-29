مدرب اليونايتد يفصح عن موقفه من بقاء كرستيانو رونالدو مع الفريق

2022/08/29 | 08:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد، إرين تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد أنه يرغب في بقاء كريستيانو رونالدو في ملعب "أولد ترافورد"، رغم تخليه عن خدمات مهاجمه كأساسي في مباراتين تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ رونالدو على مقاعد البدلاء خلال فوز "الشياطين الحمر" 1-0 على ساوثهامبتون أمس السبت قبل أن يشارك كبديل في الدقائق العشرين الأخيرة من دون أي تأثير يذكر.



كما لم يشارك البرتغالي أساسيا في الفوز على ليفربول في المباراة السابقة.

وضغط البرتغالي هذا الصيف من أجل الانتقال إلى فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد فشل يونايتد في التأهل إلى المسابقة القارية.

ولكن رونالدو وجد أنه من المستحيل استقطاب أفضل الأندية في أوروبا، حيث ربطته التقارير مؤخرا بأمثال فريقه السابق سبورتينغ ونابولي الإيطالي ومارسيليا الفرنسي.

وأمام وسائل الإعلام، يؤكد تن هاغ أنه يرغب في بقاء رونالدو "لعبنا معه.



لذا نريده أن يبقى.



هذا ما نريده ونأمل ذلك".

وارتبط يونايتد بضم بعض المهاجمين لتعويض رحيل رونالدو أمثال البرازيلي أنتوني من أياكس أمستردام الذي لعب تحت إشراف تن هاغ في الفريق الهولندي سابقا.

إلا أن تن هاغ يؤكد قبل خمسة أيام من إغلاق سوق الانتقالات أنه سيكون سعيدا حتى ولو لم يضم الفريق وجوها إضافية "لدينا كريستيانو رونالدو، لدينا أنتوني مارسيال ولدينا ماركوس راشفورد.



لذا نحن بخير".

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