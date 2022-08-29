2022/08/29 | 08:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% اليوم الاثنين حيث ساعدت توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج إذا لزم الأمر لدعم الأسعار، والصراع في ليبيا، وزيادة الطلب وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا على موازنة التوقعات القاتمة للنمو في الولايات المتحدة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.09 دولار أو 1.2% إلى 94.16 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 2.5 %.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا، أو 9.0% إلى 101.88 دولار للبرميل، لتواصل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي وبلغت 4.4%.

وقال محللو السلع في بنك أستراليا الوطني في مذكرة "أسعار النفط كانت أقوى وسط الضغط المستمر على الطلب على الوقود جراء أزمة الطاقة في أوروبا والقيود على المعروض".

وأثارت اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية وأسفرت عن مقتل 32 شخصا في مطلع الأسبوع مخاوف من انزلاق البلاد إلى صراع شامل قد يعطل مرة أخرى إمدادات الخام من الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وجرى تداول كلا الخامين القياسيين على انخفاض في وقت سابق من اليوم حيث ارتفع الدولار بعد تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول يوم الجمعة والتي قال فيها إن الولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من النمو البطيء وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت المحللة في سي.إم.سي ماركتس تينا تنج: "في حين أن الدولار القوي يحد من أسعار السلع الأساسية فمن المحتمل أن تستمر قضية نقص المعروض في أسواق النفط في دعم الاتجاه الصعودي".

وتعززت أسعار النفط بفضل تلميحات من السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وحلفاء تكتل أوبك+، بأنهم قد يخفضون الإنتاج من أجل تحقيق التوازن في السوق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بأسعار النفط.. خام برنت فوق 101 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع بأسعار النفط.. خام برنت فوق 101 دولار للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).