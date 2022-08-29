2022/08/29 | 09:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث إرنست مونيز، الذي شغل منصب وزير الطاقة في عهد الرئيس السابق أوباما وكان أحد المخططين الأساسيين لخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى مذيع CNN، جيم شوتو، حول الوضع الحالي لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها روسيا إيران في التوصل لاتفاق نووي جديد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه هي الطريقة التي يمكن أن تساعد بها روسيا إيران في التوصل لاتفاق نووي جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).