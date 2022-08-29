2022/08/29 | 09:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية أن العالم قد حقق “علامة فارقة مأساوية”، بمليون حالة وفاة بسبب “كوفيد” في عام 2022، من أصل 6.45 مليون حالة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين أواخر عام 2019.وكانت الغالبية العظمى للحالات في الولايات المتحدة، تليها روسيا، ثم البرازيل، ثم الهند.من جانبه، قال رئيس وكالة الأمم […]

ظهرت المقالة رغم الاستنفار العالمي..



مليون حالة وفاة بكورونا في 2022 أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم الاستنفار العالمي.. مليون حالة وفاة بكورونا في 2022) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم الاستنفار العالمي.. مليون حالة وفاة بكورونا في 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).