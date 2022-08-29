السويد تشكو من صعوبة المفاوضات مع تركيا حول عضوية الناتو

2022/08/29 | 09:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، إن المفاوضات مع تركيا حول عضوية الناتو أصبحت أكثر صعوبة، بعد أن رفع نواب من حزب اليسار، علم حزب العمال الكردستاني.وأضافت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة “افتونبلاديت”: ” أصبحت المفاوضات مع تركيا حول الناتو، أكثر صعوبة بعد أن رفع نواب حزب اليسار علم حزب العمال الكردستاني.[…]

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