وزارة التربية تعلن ضوابط نقل الطلبة بين المدارس

2022/08/29 | 09:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين ،ضوابط نقل الطلبة بين المدارس والمديريات العامة للتربية في المحافظات للعام الدراسي 2022 – 2023 .وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/إن”المديرية العامة للتعليم العام والأهلي […]

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