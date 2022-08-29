بوريل يرفض فرض حظر شامل على دخول الروس إلى الاتحاد الأوروبي

2022/08/29 | 10:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس الأحد، إن فرض حظر كامل على دخول المواطنين الروس إلى التكتل “ليس فكرة جيدة”، وسط تقارير تتعلق باستعداد الدول الأعضاء لتعليق اتفاقية التأشيرات مع موسكو.

وتابع بوريل في مقابلة مع قناة “أو أر إف” النمساوية: “لست مع وقف منح التأشيرات لجميع الروس”.

وأضاف إنه لا يعتقد أن قطع الاتصال مع المدنيين الروس سيكون له نتائج إيجابية، وقال أيضاً إنه لا يعتقد أن الفكرة ستحقق الإجماع المطلوب بين الدول الأعضاء.

وأوضح بوريل أنه من الضروري إجراء مراجعة لبعض إجراءات التأشيرات لمجموعات معينة من الروس، لكنه رفض فرض حظر شامل.

وقال “علينا أن نكون انتقائيين، لا يمكننا اتخاذ إجراء عام”، مضيفاً أنه واثق من أنه سيكون هناك نهج متوازن من جانب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين من المقرر أن يجتمعوا الأسبوع الجاري.

وظهرت مؤخراً فكرة فرض قيود على دخول السائحين الروس إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن شهدت الدول وصول الروس لقضاء العطلة الصيفية عبر دول الاتحاد الأوروبي المجاورة.

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