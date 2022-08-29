كاميرا ترصد مطاردة استمرت ساعات لمسلح حاول اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي في أوهايو

2022/08/29 | 10:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاول رجل مسلح اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو الأمريكية، الأمر تحول إلى مطاردة مع الشرطة استمرت لأكثر من 6 ساعات وانتهى المطاف بإطلاق الشرطة النار على المشتبه به ريكي شيفر( 42 عامًا) وقتله.

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