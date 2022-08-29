التربية تعلن ضوابط نقل الطلبة بين المدارس والمديريات للعام 2022 – 2023

2022/08/29 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، ضوابط نقل الطلبة بين المدارس والمديريات العامة للتربية في المحافظات للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وقالت الوزارة في بيان أصدرهُ المكتب الإعلامي تلقته (بغداد اليوم)، إن "المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي أصدرت ضوابط نقل الطلبة في بداية العام الدراسي المقبل وهي كالآتي:

• عدم السماح بنقل الطلبة المسائيين للصفوف في المرحلة المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) من المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات (كركوك/ الأنبار/صلاح الدين إلا في حالة كونهم من سكنة المحافظات حصراً) .

• يمنع نقل طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي وطلبة الصفوف غير المنتهية من المدارس الصباحية إلى المدارس المسائية.

• يتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الإعدادي) بعد العطلة الربيعية .

• يتوقف نقل طلبة الصفوف المنتهية وغير المنتهية للنصف الأول من العام الدراسي لغاية 30 / 11 من العام وبعد هذا التاريخ يكون النقل من صلاحية المدير العام للتربية ولغاية 31 / 12 .

• يحق نقل طلبة الصفوف غير المنتهية للنصف الثاني من العام الدراسي من مدرسة إلى أخرى لغاية 31 / 3 على أن تكون من صلاحية المدير العام التربية.

• يكون نقل الطلبة بين مدارس المتفوقين والمتفوقات من قبل مديريتكم العامة وبحسب ضوابط وتعليمات المدارس المذكورة .

• يكون نقل الطلبة من وإلى مديرياتكم العامة ومدارس الممثليات في إقليم كوردستان من قبلكم بعد التأكد من واقع حال الطالب وصحة صدور وثائقه الرسمية.

• يمنع منعا باتا نقل الطلبة من المدارس الثانوية العامة وكذلك المدارس ثنائية اللغة ومدارس ایشق والمدارس الأهلية إلى مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد وذلك استنادا إلى نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة (1977 معدل) المادة (58) .

• لا مانع من نقل طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي وطلبة الصفوف غير المنتهية من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية وبالعكس في حالة نجاح الطالب أو أكماله في درجات الفصل الأول ونصف السنة على وفق الصلاحيات المخولة لكم، لأنها مدارس مجازة من قبل الوزارة على أن يكون نقلهم على وفق نظام المدارس الثانوية رقم (2) لسنة 1977- المعدل .

• يمنع منعاً باتاً نقل طلبة الصف الخامس والسادس العلمي في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد إلى المدارس الأهلية .

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