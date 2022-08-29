تصل لـ50 مليونا.. الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف

2022/08/29 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، إطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية، تصل لـ(50) مليون دينار.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدا من 5 مليون وحتى 50 مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبين وسلف العقود تبلغ 5 و 10 مليون وذلك بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".

وأشار الى أنه "يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مضيفا "أن الفروع مازالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية".

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