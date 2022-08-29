الحشد الشعبي والجيش يشرعان بعملية دهم وتفتيش جنوبي نينوى

2022/08/29 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

شرعت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والجيش، اليوم الاثنين، بعملية أمنية لدهم وتفتيش قرى وتلول جنوبي محافظة نينوى.

وأفاد بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، أنه "باشرت الألوية 33 و 30و 21 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي وبالاشتراك مع قوة من الجيش بعملية دهم وتفتيش جنوب الموصل لتجفيف مصادر الإرهاب وردم الانفاق والبحث عن المطلوبين قضائياً".

وأضاف أنه "تشهد محافظة نينوى من يوم أمس الأحد عمليات أمنية اسفرت عن قتل واصابة عدد من عناصر فلول “داعش” الإرهابي بكمين محكم قرب سيطرة العقرب في مدينة الموصل".

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