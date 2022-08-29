الكويت.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة

2022/08/29 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت، الاثنين، فتح باب التقدم للترشح لمجلس الأمة ابتداء من اليوم 29 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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