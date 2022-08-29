وزير الخارجية العراقي يزور طهران ولقاء كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية

2022/08/29 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الوزير فؤاد حسين سيزور العاصمة الإيرانية طهران اليوم الاثنين.وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الصحاف لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن وزير الخارجية فؤاد حسين يزمع زيارة طهران اليوم الاثنين واللقاء … Readmore

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