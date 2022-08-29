2022/08/29 | 10:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرجع الشيعي كاظم الحائري، يوم الاثنين، اعتزاله العمل الديني كمرجع بسبب المرض، وأوصى بإتباع مرجعية علي خامنئي في إيران، كما قدم سبع وصايا الى “مقلديه” من العراقيين.جاء ذلك في فتوى (بيان)، للحائري أعلن فيه “عدم الاستمرار في التصدي … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحائري يعتزل العمل كمرجع ديني ويوصي المؤمنين بإتباع مرجعية الخامنئي في إيران) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحائري يعتزل العمل كمرجع ديني ويوصي المؤمنين بإتباع مرجعية الخامنئي في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).