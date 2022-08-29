2022/08/29 | 10:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ny77sAfvfik

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهلة الصدر .. تصفية للخصوم ام تصفير للعملية السياسية ؟ - عشرين - حلقة ٣٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهلة الصدر .. تصفية للخصوم ام تصفير للعملية السياسية ؟ - عشرين - حلقة ٣٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).