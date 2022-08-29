2022/08/29 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع مؤشر الدولار القوي وعوائد السندات الأمريكية.وتراجع سعر الذهب عند مستويات 1737 دولار للأوقية بالعقود الفورية في الساعة 06.11 بتوقيت غرينتش.وسجل مؤشر الدولار مستوى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار الذهب عالميًا المركز الخبري الوطني.

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