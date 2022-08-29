2022/08/29 | 10:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين ،توضيحا بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لنائب محافظة صلاح الدين احمد الجبوري(ابو مازن).وذكر بيان لاعلام القضاء تلقاه/المركز الخبري الوطني/”في لقاء مع القاضي المختص في محكمة تحقيق الكرخ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



توضيح من القضاء الأعلى بشأن التسريبات الصوتية للنائب أحمد الجبوري المركز الخبري الوطني.

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