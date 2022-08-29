كريم صدام يحدد المعيار الحقيقي لبقاء المدربين

2022/08/29 | 10:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار أكد اللاعب الدولي السابق كريم صدام، أن اختيار قائمة المنتخب الوطني تعبر عن وجهة نظر المدرب وهو مسؤول عن خيارته بوصفه اعرف بحيثيات الفريق مشيراً الى أن تحقيق النتائج هو المعيار لبقاء المدرب.وقال صدام في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الاعلان عن تشكيلة اللاعبين التي ستمثل المنتخب الوطني هي مسؤولية المدرب وتعبر عن وجهة نظره بحكم انه قريب من اللاعبين ويعرف حيثيات كل الأمور "، مبينا ان "المدرب راضي شنيشل كان موفقاً باختيار اللاعبين ونحن داعمون لهذه الأسماء في المهمة المقبلة على امل بناء فريق قوي قادر على المنافسة في التصفيات الآسيوية القادمة".واضاف صدام، أن" النتائج هي المعيار لبقاء المدرب ومتى ما حقق نتائج ايجابية سيكون له مقبولية لدى أصحاب القرار والمسؤولين والشارع الرياضي "، لافتا الى ان" الشارع الرياضي له تأثير كبير بتسمية المدرب الوطني من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتي تلعب دوراً مؤثراً في هذا المجال وهذا الأمر متبع في جميع دول العالم".

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