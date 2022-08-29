الدهلكي يثني على جهود وزارة التربية في إنجاح نتائج الامتحانات الإعدادية

2022/08/29 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اثنى رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، على الجهود التي بذلتها وزارة التربية متمثلة بوزيرها علي حميدالدليمي والكوادر العاملة في الوزارة ومديرياتها التي قطف ابناءنا الطلبة ثمارها في مستوى التفوق والنجاح الذي شهدته نتائج الامتحاناتالنهائية للدراسة الاعدادية.

وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الاعلامي، اننا “في الوقت الذي نبارك فيه لابنائنا الطلبة التفوق بمستوى مشرف خصوصا في ظل التحدياتالتي يعاني منها البلد اقتصاديا وسياسيا وامنيا، فاننا نبارك لوزارة التربية والسيد علي الدليمي قطف ثمار جهودهم التي تكللت بهذاالمستوى الرائع من التفوق”.

واضاف الدليمي، ان “هذا التفوق اسكت جميع الافواه التي سمعنا صوتها سابقا والتي تعالت لخدش جهود الوزارة رغم حجم التحديات،حيث كانت رسالة اطمئنان للشعب العراقي وابنائنا الطلبة بان الملف التربوي ما زال في ايدي امينة وان الغد سيكون افضل واكثر اشراقة”،متمنيا “المزيد من النجاح لكوادر وزارة التربية ولابنائنا الطلبة وان شاء الله من نجاح الى اخر”.

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