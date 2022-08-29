2022/08/29 | 11:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد ، خلال اليومين المقبلين، طقسا صحوا بدرجات حرارة اقل من 50 مئوية في عموم مناطق البلاد .

وذكر بيان للهيئة :” ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة”.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم الاثنين 28 مئوية والعظمى 46 مئوية ، وفي البصرة و ذي قار وميسان والنجف تصل درجة الحرارة العظمى الى 47 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم ، وفي المنطقتين الشمالية والجنوبية صحوا ، ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقة الشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة واحيانا متغيرة الاتجاه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. طقس صحو بدرجات حرارة اقل من 50 مئوية في عموم مناطق البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. طقس صحو بدرجات حرارة اقل من 50 مئوية في عموم مناطق البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).