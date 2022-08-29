شرطة كربلاء تنفذ عمليات استباقية تحضيرا لزيارة الاربعين

2022/08/29 | 11:09 - المصدر: وكالة خبر

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باشر فوج طوارئ كربلاء التابع لمديرية شؤون الأفواج في قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة بتنفيذ عملية استباقية مبكرة ضمن إطار الإستعدادات الأمنية لزيارة الأربعين .

كما شرعت صنوف وتشكيلات شرطة كربلاء والاجهزة الامنية الأخرى بممارسات أمنية وعمليات استباقية متنوعة في مناطق متفرقة بهدف الاستعداد التام للخطة الأمنية المقبلة .

وقد اثمرت الجهود عن القاء القبض على مطلوبين ومخالفين ومشتبه بهم فضلا عن ضبط عشرات العجلات والدراجات النارية المخالفة، حيث تمت احالة جميع المتهمين والمضبوطات الى المراكز الامنية المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية .

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