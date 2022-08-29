الحكومة الإيرانية توافق على تعدين العملات المشفرة

2022/08/29 | 11:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، رضا فاطمي أمين، عن موافقة الحكومة على استخدام وتعدين العملات المشفرة.وأوضح رضا فاطمي أمين قائلا: “تمت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد (أمس)، الموافقة على تعدين العملات المشفرة..كان هذا القرار موجودا في السنوات السابقة وتم تعليقه لبعض الوقت، ولم تمنح وحدات تعدين العملات المشفرة تراخيص إنشاء […]

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