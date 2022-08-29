القضاء يبرئ القاضي الوارد اسمه في تسجيلات الجبوري: التسريبات خضعت للتلاعب

2022/08/29 | 11:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، الاثنين، 29 آب، 2022، توضيحاً بشأن ذكر أسم قاض بالتسريبات...

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