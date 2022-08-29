2022/08/29 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مؤتمر أمني في كربلاء المقدسة يبحث خطة تأمين الزيارة الأربعينية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 11:55

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