تقرير : الازمة السياسية في العراق تؤخر جولة الحوار السادسة بين طهران والرياض

2022/08/29 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفعت الأزمة السياسية في العراق، والتي

تشهد منذ أسابيع تصعيداً خطيراً على

مستوى الشارع، إلى تأجيل جولة الحوار

السادسة بين طهران والرياض، المؤمل

عقدها في العاصمة بغداد، بعد عقد خمس

جولات خلال الفترات ال

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