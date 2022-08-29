بالصور:العتبة الحسينية تتجاوز نسب الانجاز في مشروع توحد البصرة الثاني

2022/08/29 | 12:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قسم المشاريع الاستراتيجية في

العتبة الحسينية المقدسة عن تجاوزه

لنسب الانجاز المخطط لها في تنفيذ مشروع

مركز التوحد الثاني بمحافظة البصرة،

والانتهاء من بناء الطبقات الثلاثة في

المبنى والوصول الى مر

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