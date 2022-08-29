تقرير مفصّل بالحالة الجوية للبلاد خلال الأيام المقبلة

2022/08/29 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً في القسم الشمالي من البلاد".

وأشارت الى أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع ظهور بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".

وأوضحت، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد وحالة الطقس للأيام المقبلة بحسب ما نشرته هيئة الأنواء الجوية:

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