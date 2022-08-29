الطيران العراقي ينفذ ضربتين جويتين على أوكار داعش في راوه (فيديو)

2022/08/29 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الانبار

تمكن طيران القوة الجوية، اليوم الاثنين، من تنفيذ ضربتين جويتين استهدفتا وكرا لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة الانبار.

وأفاد بيان لخلية الاعلام الأمني وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "تتوالى الضربات الموجعة على أوكار الإرهابيين للقصاص العادل والعاجل منهم، حيث تابعت مفارز الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة إحدى الأوكار عبارة عن كهف ونفق شمالي مدينة راوه، ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيـرة".

وبين أنه "عملت هذه المفارز باعطاء معلومات استخبارية دقيقة للأبطال في طيران القوة الجوية الذين نفذوا ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 حولتا المكانين المستهدفين الى ركام بعد تدميرهما بالكامل".

وأشار الى أنه "شرعت قوة من الفرقة السابعة الى تفتيش المكان المستهدف"، مضيفا، "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وأكد البيان أن "قطعاتنا الأمنية لها القدرة على الوصول إلى أوكار الإرهابيين أينما كانت وان هذه القطعات مستمرة بتنفيذ الخطة التي رسمتها قيادة العمليات المشتركة لانهاء تواجد العصابات الإرهابية".

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