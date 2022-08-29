النزاهة تضبط متـهما استغـل عـقارا عائـدا للدولـة بقيمة 5 مليارات دينار

2022/08/29 | 12:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في محافظة كركوك؛ على خلفيَّة تنظيم وكالات خارج الدوام الرسمي، واستغلال أراضٍ مملوكةٍ للدولة لمصلحةٍ شخصيَّةٍ في المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ببيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتأليف فريق من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك، والانتقال إلى دائرة الكاتب العدل في ناحية تازة،حيث تمكَّن الفريق من ضبط مُدير الدائرة مُتلبِّساً بتنظيم وكالاتٍ خارج الدوام الرسمي مقابل مبالغ ماليَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للقانون".

وتابعت الدائرة أنَّ "العمليَّة أسفرت عن ضبط أصل الوكالة مع مرفقاتها التي قام المُتَّهم بتنظيمها في مكاتب أحد المحامين بصورةٍ مخالفةٍ للقانون"، مُشيرةً إلى أنَّ "الوكالة خاصَّة بمُتَّهمين موقوفين على ذمَّة إحدى الدعاوى المنظورة من قبل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة".

وأضافت أنه، "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط شخصٍ أقدم على التربُّح والإضرار بالمال العام من خلال استغلال جزءٍ من أحد العقارات العائدة لوزارة الماليَّة في كركوك؛ عبر تشييد مرآب للعجلات، وجباية مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات دون وجه حقٍّ".

ولفتت الدائرة إلى أن "العمليَّة التي نُفِّذَت استناداً إلى أحكام المادة (334) من قانون العقوبات، أسفرت عن ضبط مبالغ ماليَّةٍ ووصولات جبايةٍ بحوزة المُتَّهم"، مُشيرةً إلى أنَّ "قيمة العقار الذي تبلغ مساحته دونمين واسْتُغِلَّ لتشييد مرآب للعجلات، تبلغ قيمته (5,000,000,000) مليارات دينار".

ونوَّهت الى "تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المـضبوطة، على قضاة محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة؛ ليُقرِّروا توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية على ذمَّة التحقيق".

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