قطب الماس الإسرائيلي يطعن على إدانته بالفساد في سويسرا

2022/08/29 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد قطب الماس الإسرائيلي، بيني شتاينميتز، إلى محكمة في جنيف، الاثنين، للاستئناف في قرار إدانته بتهمة إفساد مسؤولين عموميين أجانب وتزوير وثائق، وهي قضية مرتبطة بمحاولة شركته جني موارد خام الحديد الغنية في غينيا الواقعة في غرب أفريقيا.

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