شاهد بالفيديو.. طفلة عراقية مصابة بهذا المرض الخطير ولا تملك ثمن العلاج!!

2022/08/29 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NNAra5ZoQkU

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