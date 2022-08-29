ارتفاع اسعار النفط العالمية رغم توقعات الركود الاقتصادي العالمي بسبب قوة الطلب

2022/08/29 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بأكثر من 1% واقتربت عقود الخام العالمي مزيج “برنت” من مستوى 101 دولار للبرميل.وبحلول الساعة 08:07 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود “برنت” الآجلة لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 1.08% إلى 100.09 دولار للبرميل.في … Readmore

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