2022/08/29 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف عن حقيقة الحساب الوهمي الذي يمارس التسقيط الإعلامي بحقها في الاونة الأخيرة، مبيناً انه شخص ينتمي لنفس الجهة التي تحاول تسقيطها وليس علي فاضل.وذكر المكتب الاعلامي في بيان اليوم :” ان هذا التسقيط … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: أحد مصادر التسقيط حساب وهمي وليس علي فاضل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: أحد مصادر التسقيط حساب وهمي وليس علي فاضل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).