لا حل قريبا للأزمة العراقية.. قيادي بالديمقراطي الكردستاني يؤكد للجزيرة نت الحرص على الحوار الوطني

2022/08/29 | 12:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أكثر من 10 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية العراقية، لم تفلح القوى السياسية بتشكيل حكومة وتسمية رئيس لها ورئيس للجمهورية، وذلك رغم عشرات المبادرات السياسية والتحالفات والمحاولات لحلحلة الأزمة.

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