رئيسي: وزارتا الخارجية الإيرانية والروسية تبادلتا مسودات اتفاقية التعاون الشامل

2022/08/29 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن وزارتي الخارجية الإيرانية والروسية تبادلتا مسودات اتفاقية شاملة طويلة الأمد للتعاون بين البلدين.وأضاف الرئيس الإيراني: “هناك برنامج تعاون شامل بين […]

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