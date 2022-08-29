2022/08/29 | 12:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني مازال الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، يواصل فرض مهاراته الفردية، التي تميز بها طوال مسيرته، رغم تخطيه سن الـ34 عاما.ولطالما تألق ميسي بمراوغاته بقميص برشلونة، وتابع عروضه مع انتقاله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميسي يتوج بلقب ملك المراوغات في الدوريات الكبرى المركز الخبري الوطني.

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